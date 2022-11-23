Konuya ilişkin açıklamayı Moldova'nın Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda Altyapı Bakanı olan Andrei Spinu yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'daki enerji altyapısına saldırısının Moldova'da geniş çaplı elektrik kesintine neden olduğunu belirten Spuni, sistem operatörü Moldelectrica'nın, ülkenin yüzde 50'sinden fazlasına elektrik ulaştırılması için çalışmaları sürdürdüğünü duyurdu.

Ukrayna'dan bugün yapılan açıklamada, "Düşman, Kiev'deki kritik altyapıya füze saldırısı düzenliyor. Hava alarmı sonlandırılana kadar sığınaklarda kalın." ifadeleri kullanılmıştı.