Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 16:17Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonucu Moldova'nın yarısı elektriksiz kaldı
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Moldova, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füzeli saldırısının Moldova genelinde elektrik kesintisine neden olduğunu duyurdu.
Konuya ilişkin açıklamayı Moldova'nın Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda Altyapı Bakanı olan Andrei Spinu yaptı.
Rusya'nın Ukrayna'daki enerji altyapısına saldırısının Moldova'da geniş çaplı elektrik kesintine neden olduğunu belirten Spuni, sistem operatörü Moldelectrica'nın, ülkenin yüzde 50'sinden fazlasına elektrik ulaştırılması için çalışmaları sürdürdüğünü duyurdu.
Ukrayna'dan bugün yapılan açıklamada, "Düşman, Kiev'deki kritik altyapıya füze saldırısı düzenliyor. Hava alarmı sonlandırılana kadar sığınaklarda kalın." ifadeleri kullanılmıştı.
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