Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'nın Tula bölgesinde patlama
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyinde yer alan Tula bölgesinde patlama meydana geldi.
Rus haber ajanslarının yerel yetkililere dayandırdığı habere göre, Kireyevsk şehrinde henüz sebebi bilinmeyen patlamada 2 kişi yaralandı.
Yerel saatle 15.19'da şehrin bir caddesinde meydana gelen patlamayla yerde çukur oluştu. Çok daireli 3 bina ve bazı ambarlar hasar gördü.
Moskova'ya yaklaşık 220 kilometre mesafede bulunan şehirdeki patlamanın sebebiyle ilgili incelemeler sürüyor.
Etiketler: Rusya
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