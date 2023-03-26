Rus haber ajanslarının yerel yetkililere dayandırdığı habere göre, Kireyevsk şehrinde henüz sebebi bilinmeyen patlamada 2 kişi yaralandı.

Yerel saatle 15.19'da şehrin bir caddesinde meydana gelen patlamayla yerde çukur oluştu. Çok daireli 3 bina ve bazı ambarlar hasar gördü.

Moskova'ya yaklaşık 220 kilometre mesafede bulunan şehirdeki patlamanın sebebiyle ilgili incelemeler sürüyor.