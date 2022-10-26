Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'nın Oslo Büyükelçiliğinden 'casusluk' iddialarına yalanlama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Rusya'nın Oslo Büyükelçiliği, Norveç'te Rusya lehine casusluk yaptığı iddia edilen kişiyle ilgili bilgilerinin bulunmadığını açıkladı.
Rusya'nın Oslo Büyükelçiliğinin açıklamasında, casusluk yaptığı belirtilen Brezilya asıllı akademisyene dair bilgilerinin bulunmadığı vurgulanarak iddiaların "siyasi amaçlı" olduğu ifade edildi.
Norveç Polis İstihbaratı, Arktik Üniversitesinde görevli, Brezilya uyruklu kişinin sahte isim ve kimlik kullanarak Rusya adına casusluk faaliyeti yürüttüğünü iddia etmişti.
Norveç'te çok sayıda Rus vatandaşi gözaltına alındı
Arktik Üniversitesi ise açıklamasında, söz konusu kişinin "misafir öğretim görevlisi" olarak görev aldığı bilgisini paylaşmıştı.
Son haftalarda, Norveç'te çok sayıda Rus vatandaşı gözaltına alınmıştı.
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