Putin, Savunma Bakanlığı yıllık toplantısında, askeri alandaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın savunma kapasitesi ve silahlı kuvvetlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yaptığına dikkati çeken Vladimir Putin, stratejik bombardıman uçakları, karadan atılan füzeler ve balistik füze denizaltılarından oluşan üç kollu nükleer beceriye sahip silah payının arttığını belirtti.

Putin, "Rusya'nın nükleer üçlemedeki modern silah payı yüzde 82'ye ulaştı." dedi.

"Avangard" kıtalararası hipersonik füzenin de ordu envanterine dahil edildiğini kaydeden Rusya Devlet Başkanı Putin, bu füzenin şimdi ve gelecekteki hava ve füze savunma sistemlerini alt edebilecek bir silah olduğunu savundu.

"Nükleer kuvvetlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz"

Putin, Orta Doğu, Afganistan ve Kuzey Kore'de gerginliğin devam ettiğini anımsatarak, NATO'nun Rusya'nın sınırlarına yakın bölgelerde altyapısını güçlendirdiğine işaret etti.

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı bozduğunu hatırlatan Vladimir Putin, "Silah kontrolü alanında yeni anlaşmalar üzerinde çalışmaya hazırız, fakat şimdilik bu süreç başlatılmadı. Nükleer kuvvetlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri'nin modern Avangard ve Yars sistemleriyle, donanmanın da Borey-A sınıfı denizaltı füze gemileriyle güçlendirilmesini kastediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA