Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Rusya'nın ilk COVID-19 aşısı onay aldı
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya'da üretilen ilk koronavirüs (COVID-19) aşısı, Rusya Sağlık Bakanlığının onayını aldı.
Konuya ilişkin açıklamayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptı.
Putin, Gamaleya Enstitüsü tarafından üretilen, ülkenin ilk COVID-19 aşısının Sağlık Bakanlığınca onaylandığını bildirdi.
Aşının seri üretimine yakında geçilmesini ümit ettiğini söyleyen Putin, kendi kızına söz konusu aşının uygulandığını belirtti.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan COVID-19 nedeniyle şu ana kadar 739 bin 512 hayatını kaybetti. Virüse yakalanan toplam kişi sayısı ise 20 milyon 275 binin üzerinde.
Etiketler: rusya covid-19 aşısı koronavirüs aşısı bulundu mu koronavirüs aşısı gamaleya enstitüsü corona virüsü aşıSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 12:09
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