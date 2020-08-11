Konuya ilişkin açıklamayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptı.

Putin, Gamaleya Enstitüsü tarafından üretilen, ülkenin ilk COVID-19 aşısının Sağlık Bakanlığınca onaylandığını bildirdi.

Aşının seri üretimine yakında geçilmesini ümit ettiğini söyleyen Putin, kendi kızına söz konusu aşının uygulandığını belirtti.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan COVID-19 nedeniyle şu ana kadar 739 bin 512 hayatını kaybetti. Virüse yakalanan toplam kişi sayısı ise 20 milyon 275 binin üzerinde.