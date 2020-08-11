Japon kişisel bilgisayar üreticisi Toshiba yaptığı açıklamada, Sharp'ın 2018'de Toshiba'nın kişisel bilgi işlem kolunun yüzde 80'ini 36 milyon dolara satın aldığını ve kalan hisseleri artık sattığını açıkladı.

Böylece şirket, 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekilmiş oldu

Toshiba'nın ilk dizüstü bilgisayarı T1100, 1985 yılında piyasaya sürüldü. 4 kilogram ağırlığındaydı ve 3,5 inçlik floppy disklerle çalışıyordu.

[Fotoğraf: Toshiba Science Museum ]

İlk olarak Avrupa'da yıllık 10.000 adet satış hedefiyle piyasaya sürüldü.

2011 yılında dünya genelinde 17 milyondan fazla cihaz satan Toshiba'nın rakamları 2017'de 1.9 milyona geriledi.

Geçtiğimiz yıllar holding için zor geçti, 2015 yılında firma 318 milyon dolarlık yıllık zarar açıkladı.