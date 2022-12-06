Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 20:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk kentindeki saldırıda 3 kişi öldü
Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk kentine yönelik düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Donetsk'teki sözde bölgesel savunma karargahından yapılan açıklamada, Ukrayna güçlerinin, Donetsk'in Voroşilovskiy ilçesine yönelik saldırı düzenlediği aktarıldı.
Açıklamada, saldırı sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin de yaralandığı aktarılarak bölgedeki kentlerde su kesintilerinin yaşandığı kaydedildi.
Donetsk, Ukrayna’nın Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleriyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül'de imzaladığı belgelerle yasa dışı olarak ilhak edilmişti.
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