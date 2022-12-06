Yerel medyaya göre, son dönemde araç plakalarıyla ilgili gelişmeler nedeniyle Sırpların yerel kurumlardan çekilmelerinin ardından, erken yerel seçim ile ilgili çalışmaların başladığı kuzeydeki belediyelerde patlama ve siren sesleri duyuldu.

Zveçan’da siren sesleri duyulduğu, Mitrovica kentinin güney ve kuzey yakasını birbirine bağlayan İber köprüsünde Avrupa Birliği (AB) Hukukun Üstünlüğü Misyonuna (EULEX) bağlı güçlerin mevcudiyetini artırdığı duyuruldu.

Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) görevlilerinin Kosova Polisi eşliğinde kuzeydeki ofislerine gittiği ancak buraya girişlerinin mümkün olmadığı ifade edildi.

KQZ’nin ülkenin kuzeyindeki ofisleri Sırp yetkililerin istifası ile güvenlik nedeniyle kapalıydı.

Aralıkta seçim yapılacak

Kosova’da 18 Aralık’ta 4 belediyede erken yerel seçim ile 25 Aralık’ta Zvecan ve Leposaviç Belediye Meclisi üyelikleri için seçim yapılacak.

Kosovalı Sırplar, son dönemde araç plakalarıyla ilgili gelişmeler nedeniyle 5 Kasım'da Kosova'nın merkezi ve yerel kurumlarından çekildiklerini duyurmuştu.

Sırp Listesi Partisinin Kosova'daki kurumlardan istifa kararı, Kosova hükümetinin Sırp makamlarınca ülkedeki Sırplara verilen araç plakalarının "RKS" (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi sürecini başlatması ile bu kararı uygulamayı reddeden Kosova Emniyet Biriminin Kuzey Bölgesi Müdürü Nenad Djuric'in görevden uzaklaştırılması sonrasında alınmıştı.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Kosova hükümeti, temmuz sonunda Sırbistan'a mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda "Sırbistan kimlik kartlarıyla Kosova'ya giriş/çıkış yapanlara geçici beyan formları verilmesi" ve "Sırp makamlarınca Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarının Kosova Cumhuriyeti plakalarına dönüştürülmesi" ile ilgili kararların yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Kosova'daki Sırplar, buna tepki göstererek ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmış ve ülkede gerilim artmıştı.

Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.

Kosova tarafı, son olarak "yasa dışı" olarak nitelendirdikleri araç plakalarının yeniden tescil sürecinin Nisan 2023'e ertelendiğini, bu araçların sahiplerine önce uyarıda bulunulacağını, ardından ceza verileceğini ve son olarak test plakalarının yerleştirileceğini bildirmişti.

Araç sahiplerine yapılan uyarı tedbiri 1 Kasım'dan itibaren uygulanmaya başlanırken, Kosova tarafı 22 Kasım itibarıyla araç sahiplerine para cezası uygulanacağını duyurmuştu.

21 Ocak-21 Nisan 2023 tarihlerinde, 3 ay boyunca sadece test plakalarıyla dolaşımın mümkün olacağı ifade edilmişti.

Taraflar AB arabuluculuğunda 23 Kasım’da gerginliği düşürmek ve ilişkileri normalleştirme yolunda ilerlemek üzere anlaşmaya varmıştı.

Öte yandan Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

AB'nin arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.