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Dünya
TRT Haber 23.06.2024 20:50

Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki silahlı saldırılarda 6 polis öldü

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde iki farklı kente saldırı düzenlendi. Silahlı saldırılarda 6 polis öldürüldü, 12 polis yaralandı. İki saldırgan da öldürüldü.

Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki silahlı saldırılarda 6 polis öldü

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı gerçekleştirdiği duyuruldu.

Düzenlenen iki silahlı saldırıda Mahaçkale'de bir polis noktası ve Derbent'te de sinagog ile kilise hedef alındı.

İçişleri bakanlığı'nın açıklamasına göre saldırılarda 6 polis öldü, 12 polis yaralandı. İki saldırganın da öldürüldüğünü açıklandı.

Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki silahlı saldırılarda 6 polis öldü

Dağıstan'da terörle mücadele rejimi ilan edildi.

İngiliz haber ajansı Reuters sinagogda yangın çıktığını duyurdu. Haberde kilise saldırısında da bir rahip ve kilisenin güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bilgileri yer aldı. 

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