Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'nın 4 şehrinden daha Türkiye'ye uçuşlar başlıyor
Rusya, dört şehirden daha Türkiye’ye uçuşların başlayacağını duyurdu.
Rus hükümeti, 21 Eylül itibarıyla Pskov, Magadan, Murmansk ve Çita’da bulunan havalimanlarından da Türkiye’ye hava yolu ulaşımının açılmasına karar verildiğini açıkladı.
Söz konusu şehirlerden Mısır’a da uçuşların başlatılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, Rusya’nın İspanya, Slovakya, Kenya ve Irak’la da uçuşları tekrar başlatma kararı aldığı belirtildi.
Etiketler: Rusya
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