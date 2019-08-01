Avrupa ülkelerinin, kanola yağ bitkisinden çevreye zararlı olmayan biyodizel elde etmek için Rusya’dan kanola ithal etmesi sebebiyle ülkede kanola ekiminin arttığı belirtildi.

Kanola bitkisinin böceklerden zarar görmemesi için Avrupa Birliği’nde yasak edilen fipronil böcek ilacının kullanıldığı açıklandı.

Arı Yetiştiricileri Derneği, kanola bitkisinin sarı çiçeklerini seven arıların bu böcek ilacından zehirlendiğini ve arı kolonilerinin tamamen ölümüne yol açtığını iddia etti.

Rusya Ziraat Bakanlığı da arı ölümlerinin ülke genelinde arı üreticilerine büyük hasar verdiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada yaklaşık 300 bin arı kolonisinin telef olduğu, böylece Moskova’nın güney kesiminde yaklaşık 3 milyon 300 bin arı yetiştiricisinin zarar gördüğü belirtildi.

Arı ölümlerinin çoğunun Moskova’nın güney kesimindeki Tula bölgesinde görüldüğü aktarıldı.

Kaynak: İHA