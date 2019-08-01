Jandarma Genel Komutanlığı ile Özbekistan Milli Muhafız Birliği arasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle yürütülen güvenlik alanındaki iş birliği projesi kapsamında Taşkent yakınlarındaki Çırçık askeri poligonunda verilen hassas nokta ve şahısların korunması eğitiminin ikinci etabı tamamlandı.

Dört Türk uzman, 40 Özbek muhafıza korumayla ilgili genel uygulama esasları, personel sorumlulukları, koruma personelinin görevleri, hassas bölgeler ve tesislerin korunması, koruma tedbirlerinin alınması, koruma görevi sırasında dikkat edilecek hususlar ve acil durum prosedürleri konularında eğitim verdi.

İki hafta süren uygulamalı eğitimin ardından Özbek kursiyerlere katılım sertifikaları törenle teslim edildi.

Sertifika töreninde konuşan Özbekistan Milli Muhafız Birliği Komutan Yardımcısı Albay Şuhrat Şakirov, son dönemde iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin gelişimi doğrultusunda Türkiye ve Özbekistan arasındaki askeri ilişkilerin de geliştiğini belirtti.

TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar da bu etkinliğin düzenlenmesine katkıda bulunmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA