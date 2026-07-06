Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı: 9 ölü

Kiev'in en üst düzey askeri yöneticisi Timur Tkaşenko, saldırılarda en az 5'i çocuk olmak üzere 46 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Rus balistik füzelerinin şehir genelinde birkaç binayı vurduğunu ve bazı apartman komplekslerinde yangın çıktığını duyurdu.

Kliçko, depolarda ve bir garaj atölyesinde de hasar meydana geldiğini sözlerine ekledi. Şehirden gelen görüntülerde, tüten enkaz yığınları ve kömürleşmiş araçlar dikkat çekiyor. Kurtarma ekipleri pazartesi sabahı boyunca hayatta kalanları bulmak için çalışmalarına devam ediyor.

Ukrayna, Moskova'yı sivil alanları kasıtlı olarak hedef almakla suçlarken, Rusya ise Ukrayna'nın Rus topraklarındaki güç santralleri ve enerji tesislerine düzenlediği saldırılara misilleme olarak askeri ve enerji üslerini hedef aldığını iddia etti.

Karşılıklı saldırılar gece boyunca da devam etti ve Rus işgali altındaki Kırım'ın Sivastopol kentinde elektrikler geçici olarak kesildi.

Zelenskiy'den müttefiklere hava savunma çağrısı

NATO toplantısı öncesinde Zelenskiy, müttefiklerine Rusya'ya karşı kullanılacak uzun menzilli füzelerin tedarikinde gecikmeme çağrısında bulundu.

X hesabı üzerinden açıklama yapan Zelenskiy, hava savunması için füze tedarikinde yaşanacak her gecikmenin can kaybı anlamına geldiğini ve Rusya'yı savaşı sürdürme konusunda cesaretlendirdiğini belirtti.

Ukrayna lideri ayrıca, Patriot savunma füzelerinin Ukrayna'da üretilmesi için ABD'den lisans verilmesini talep etti.