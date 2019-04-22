Ukrayna'da dün yapılan ikinci tur devlet başkanlığı seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Vladimir Zelenskiy, mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko karşısında yüzde 73 ile seçimi kazandı.

Rusya'dan sağduyu çağrısı

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, komedyen Vladimir Zelenskiy'nin Ukrayna devlet başkanlığı seçimlerindeki zaferini değerlendirdi.

Yeni yönetime sağduyu çağrısı yapan Medvedev, şunları söyledi:

"Ukrayna ile Rusya arasında daha iyi bir etkileşim için hala şans var. Bunun için ne lazım? Öncelikle ülkenin doğusundaki durum dahil, Ukrayna'daki tüm politik gerçekleri dikkate alan, dürüst, pragmatik ve sorumlu bir yaklaşıma ihtiyaç var. Bu yüzden en önemlisi yeni Ukrayna yönetimine sağduyu dilemektir. Elbette ülkemiz halkları arasındaki derin ilişkilerin değerini anlamak, siyasi konjonktürün üstünde olmalıdır."

Medvedev, Rusya ile Ukrayna arasında öldürülen ekonomik etkileşimin yeniden canlandırılmasının milyonlarca Ukraynalının sosyal problemlerinin de çözülmesi anlamına geleceğini belirtti.

Kaynak: AA