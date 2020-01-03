Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD’nin liderliğindeki koalisyon kurulmadan önce Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ ve El Kaide’ye karşı Süleymani’nin önderliğinde mücadele edildiği belirtildi.

Suriye’de DEAŞ ile mücadelede Süleymani’nin kişisel yararının y adsınamayacağı kaydedilen açıklamada, “General Süleymani’nin öldürülmesiyle ilgili ABD’nin dar görüşlü adımları Orta Doğu’daki askeri-siyasi durumun aniden gerilmesine ve uluslararası güvenlik sistemi için ciddi olumsuz sonuçlara yol açıyor” ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA