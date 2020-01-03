Polis yetkilileri, başkent Phnom Penh'in 170 kilometre güneybatısında yer alan Kep kasabasında inşaat halindeki 7 katlı bir binanın çöktüğünü, 20 işçinin enkaz altında kaldığını belirtti.

Enkaz altından 5 işçinin yaralı olarak kurtarıldığını ifade eden yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA