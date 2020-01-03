Dünya
Kamboçya'da inşaat halindeki bina çöktü, 20 işçi enkaz altında kaldı03 Ocak 2020 Cuma 16:20 - Son Güncelleme 03 Ocak 2020 Cuma 16:23
Kamboçya'nın güneyinde inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 20 işçinin enkaz altında kaldığı bildirildi.
[Fotoğraf: AFP]
Polis yetkilileri, başkent Phnom Penh'in 170 kilometre güneybatısında yer alan Kep kasabasında inşaat halindeki 7 katlı bir binanın çöktüğünü, 20 işçinin enkaz altında kaldığını belirtti.
Enkaz altından 5 işçinin yaralı olarak kurtarıldığını ifade eden yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Kaynak: AA