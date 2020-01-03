Kiminin ayağında çorabı yok, kiminin yiyecek yemeği... İdlib'de rejim ve Rus güçlerinin saldırılarından kaçan binlerce Suriyeli Türkiye sınırına doğru ilerliyor. Yiyecek, giyecek ve barınacak yerleri olmayan Suriyelilere yardımına yine Türkiye koştu.

Sadakataşı Derneği savaş mağduru siviller için yardım kampanyası başlattı. Bölgeye gıda, giyecek ve çadır gönderiliyor.

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal:

"Bu kapsamda bölgeye gelen mülteciler için acil bir şekilde barınma sorunlarını çözmek üzere çadır kampanyasını başlatmış bulunmaktayız. Şuan 300 adet çadırımızı bölgeye ulaştırdık, arkadaşlarımız tarafından kurulacak."

İdlib'deki kampların dolması nedeniyle binlece sivil sığınacak yer bulmakta zorluk çekiyor. Zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi veren aileler yardım bekliyor.

"Bu kış lapa lapa iyilik yağsın" kampanyasına, Sadakataşı Derneği'nin internet sitesinden ya da SMS yoluyla destek olunabiliyor.

Kaynak: TRT Haber