İdlib'den kaçan sivillere Sadakataşı Derneği'nden yardım eli03 Ocak 2020 Cuma 15:53 - Son Güncelleme 03 Ocak 2020 Cuma 16:01
İdlib'de bombalardan kaçan binlerce sivil Türkiye sınırına yaklaştı. Onlara yardım elini yine uzatan ülke Türkiye oldu. Sadakataşı Derneği başlattığı yardım kampanyasıyla bölgeye çadır, yiyecek ve giyecek malzemesi ulaştırıyor.
Kiminin ayağında çorabı yok, kiminin yiyecek yemeği... İdlib'de rejim ve Rus güçlerinin saldırılarından kaçan binlerce Suriyeli Türkiye sınırına doğru ilerliyor. Yiyecek, giyecek ve barınacak yerleri olmayan Suriyelilere yardımına yine Türkiye koştu.
Sadakataşı Derneği savaş mağduru siviller için yardım kampanyası başlattı. Bölgeye gıda, giyecek ve çadır gönderiliyor.
Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal:
"Bu kapsamda bölgeye gelen mülteciler için acil bir şekilde barınma sorunlarını çözmek üzere çadır kampanyasını başlatmış bulunmaktayız. Şuan 300 adet çadırımızı bölgeye ulaştırdık, arkadaşlarımız tarafından kurulacak."
İdlib'deki kampların dolması nedeniyle binlece sivil sığınacak yer bulmakta zorluk çekiyor. Zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi veren aileler yardım bekliyor.
"Bu kış lapa lapa iyilik yağsın" kampanyasına, Sadakataşı Derneği'nin internet sitesinden ya da SMS yoluyla destek olunabiliyor.
Kaynak: TRT Haber