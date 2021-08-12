Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 19:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya'dan Profesör Aleksandr Kuranov'a "vatan hainliği" suçlaması
[Fotoğraf: AA]
Rusya Federal Güvenlik Servisi, Hipersonik Sistemleri Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Kuranov'u gözaltına aldı. Mahkeme, Kuranov'un 1 ay 28 gün cezaevinde gözaltında kalmasına hükmetti.
Rusya'dsa St. Petersburg Politeknik Üniversitesinde profesör olarak görev yapan Aleksandr Kuranov, "vatan hainliği" suçlamasıyla gözaltına alındı.
73 yaşındaki Kuranov, Ajax hipersonik uçaklarının geliştirilmesi projesinde yer alıyor.
Kuranov'un söz konusu projenin bilimsel gelişim toplantılarında konuşulanları yabancı bir kişiye aktardığı ve batı için "casusluk yaptığı" iddia ediliyor.
Kuranov'a 1 ay 28 gün ceza
Özellikle ABD ve Çin gibi ülkelerin bu projeyi yakından takip ettiğinin altı çiziliyor.
Mahkeme, hakkında ciddi ithamlar bulunan Kuranov'un 1 ay 28 gün cezaevinde gözaltında kalmasına hükmetti.
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