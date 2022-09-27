Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 09:47Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rusya'dan nükleer silah mesajı: Blöf yapmıyoruz
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev: Gerekli olduğunda nükleer silah kullanmaya hakkımız var, blöf yapmıyoruz.
Rusya'nın eski devlet başkanı, şimdiki Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, nükleer silahların kullanımıyla ilgili açıklama yaptı.
Medvedev, ''Nükleer dahil herhangi bir Rus silahı Rusya'ya ait olduğu kabul edilen toprakları savunmak için kullanılabilir. Gerekli olduğunda nükleer silah kullanmaya hakkımız var, blöf yapmıyoruz'' açıklamasında bulundu.
Etiketler: Nükleer Füze Rusya
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