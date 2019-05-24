Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere Başbakan Theresa May’in istifa kararına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirme yaptı.

"Mayısı bitiren hazirandır"

May’in istifa konuşmasına yönelik videoyu "Oscarlık" olarak tanımlayan Zaharova, İngilizce’de "May" kelimesinin "Mayıs" anlamına gelmesine atfen, "Mantıklı.Mayısı bitiren hazirandır. (June ends May)" ifadelerini kullandı.

"May'in iki ülke ilişkisine katkıda bulunduğunu hatırlamıyorum"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise gazetecilerin May’in iki ülke arasındaki oynadığı role ilişkin bir sorusunu cevapladı.

May’in başbakanlığı dönemini "Rusya ve İngiltere ilişkilerinin son derece zor geçen bir dönem" olarak nitelendiren Peskov, şunu söyledi:

"May'in Rusya ve İngiltere arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunduğuna dair bir girişimini hatırlamıyorum."

Peskov, May’in istifa kararına ilişkin konuşmaya hazır olmadığını belirterek, Brexit sürecini yakından takip ettiklerini, Avrupa Birliği’nin Rusya’nın önemli bir ticari ortağı olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA