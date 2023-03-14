Bakanlıktan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Kırım yarımadası bölgesinde Karadeniz suları üzerinde Rus hava kuvvetlerinin hava sahası kontrol araçlarının, Amerikan MQ-9 İHA’sının Rusya devlet sınırlarına yöneldiğini tespit ettiği belirtildi.

ABD'ye ait İHA’nın hava sahası kullanımına yönelik "geçici durum alanı" sınırlarını ihlal edecek şekilde transponderlerini kapatarak gerçekleştirdiğinin altı çizilen açıklamada, bu alanın "özel askeri operasyon" yürütmek amacıyla oluşturulduğu, bu bilginin uluslararası hava sahasının tüm kullanıcılarına iletildiği ve uluslararası standartlara uygun olarak yayımlandığı hatırlatıldı.

Söz konusu alanı ihlal edenin kimliğini tespit amacıyla görev başındaki hava savunma kuvvetlerine ait savaş uçaklarının havalandığı kaydedilen açıklamada, "Moskova saati ile 09.30 sıralarında yapılan keskin manevra sonucunda MQ-9 İHA irtifa kaybederek kontrolsüz uçuşa geçti ve su yüzeyine çarptı. Rus savaş uçakları silah kullanmadı, İHA ile temas kurmadı ve güvenli bir şekilde üsse döndü.” ifadeleri kullanıldı.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM) iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'yı taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu.