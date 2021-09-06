Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 5 Eylül'de Gine'de "yönetimin zorla ele geçirildiği" ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde’nin alıkonulduğu anımsatıldı.

Rusya'nın bu ülkedeki gelişmeleri "derin" endişeyle takip ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Moskova, anayasal olmayan herhangi bir yönetim değişikliği girişimine karşı çıkıyor. Conde'nin serbest bırakılmasını ve dokunulmazlığının sağlanmasını talep ediyoruz. Gine'deki durumun bir an önce anayasal düzene getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Gine'deki tüm siyasi güçleri, şiddeti kışkırtacak eylemlerden kaçınmaya ve oluşan durumu barış ve müzakere yoluyla çözmeye çağırıyoruz."

Açıklamada, Gine Dışişleri Bakanı İbrahim Halil Kaba'nın Moskova'ya yapması planlanan resmi ziyaretin iptal olduğu da aktarıldı.