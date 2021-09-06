Adamawa Eğitim ve İnsan Sermayesi Geliştirme Komiseri Wilbina Jackson, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede okullara yönelik artan silahlı saldırıların endişe verici olduğunu belirtti.

Jackson, ülkedeki güvenlik sorunları nedeniyle Adamawa Valisi Ahmadu Umaru Fintiri'nin, eyaletteki 30 yatılı okulun bir sonraki emre kadar kapalı kalması talimatını verdiğini aktardı.

Wilbina Jackson, eyalette sadece 4 yatılı olmayan okulun bir süreliğine açık kalacağını ifade etti.

Nijerya'da, son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Ülkenin Benue, Kaduna, Plateau, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde son aylarda birçok kez okullardan öğrenciler kaçırılmıştı.