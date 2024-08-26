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Dünya
AA 26.08.2024 06:15

Rusya'dan Fransa'ya Telegram notası

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa'ya, gözaltına alınan Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov’a erişimi talep eden nota verildiğini bildirdi.

Rusya'dan Fransa'ya Telegram notası
[Fotograf: Reuters]

Zaharova, Durov'un dün Fransa'da havalimanında gözaltına alınmasına ilişkin "Rossiya-24" televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Paris Büyükelçiliği'nin, bu konuda Fransız tarafıyla irtibata geçtiğini aktaran Zaharova, "Fransa'ya, Durov'a erişimin sağlanmasını talep eden nota verildi." dedi.

Sözcü Zaharova, Durov'un Fransa vatandaşı da olduğuna dikkati çekerek, "Sorun şu ki Fransa, Durov'u her şeyden önce kendi ülkesinin vatandaşı olarak kabul ediyor." ifadesini kullandı.

Mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov, Azerbaycan'dan özel jetle geldiği Fransa'da, havalimanında dün gözaltına alınmıştı.

Rus ve Fransız basınında yer alan haberlerde, Durov’un, Telegram’da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı için gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Pavel Durov kimdir?

Rusya’nın popüler sosyal medya sitesi VK’nin de kurucusu olan Durov, 2014’te Rusya’yı terk etmişti.

Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığına sahip Durov’un, yaklaşık 15 milyar dolar serveti olduğu tahmin ediliyor.

Dünyanın popüler anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarından Telegram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 900 milyon kişiye ulaşmış durumda.

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