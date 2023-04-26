Rusya'dan Belarus askerlerine 'İskender füzesi eğitimi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'ne ait bir poligonda, Belarus askerlerine "İskender-M" yüksek hassasiyetli füze sistemlerinin kullanımına dair eğitimin verildiği belirtildi.

Açıklamada, füze sisteminin konuşlanması, füzelerin fırlatılmasıyla ilgili becerilerin geliştirildiği aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, Belarus Silahlı Kuvvetlerine "İskender-M" yüksek hassasiyetli füze sistemlerinin teslim edildiğini belirterek, "Bu sistem, nükleer içerikli füzeler de kullanabilir. Belarus birliklerine 3 Nisan'da bir Rus poligonunda bu sistemin kullanımına dair eğitim verilmeye başladı." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen ay Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini duyumuştu.

Putin, Belarus'a daha önce teslim ettikleri "İskender" yüksek hassasiyetli füze sistemlerinin söz konusu silahla donatılacağını belirtmişti.