Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 00:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'dan arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye hareket etti
[Fotograf: AA]
Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, Türkiye'de depremden etkilenen bölgelere Rus arama kurtarma ekipleri ve sağlık uzmanları gönderildiğini duyuruldu.
Kurenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı üzerine, arama kurtarma ekiplerinin, Türkiye ile Suriye'ye doğru yola çıktığını belirtti.
Söz konusu ekiplerin, bakanlığa ait 4 uçakla depremden etkilenen bölgelere gönderildiğini kaydeden Kurenkov, bunların 100 kurtarma uzmanı ile 7 kinoloji grubundan oluştuğunu ve gerekli ekipmanlarla donatıldığını aktardı.
Ayrıca Kurenkov, ekiplerle birlikte deprem bölgesine sahra hastanesinin de ulaştırılacağını ve bu hastanede 40 sağlık uzmanının tıbbi destek sağlayacağını dile getirdi.
Etiketler: Rusya Deprem Moskova Vladimir Putin Kahramanmaraş Suriye
Son Haberler
- 11:39
- 11:36
- 11:34
- 11:41
- 11:24
Sıradaki Haber
Macaristan, 55 kişilik arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz