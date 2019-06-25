Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov, Rus haber ajansı İnterfaks’a yaptığı açıklamada, çok sayıda yabancı ülkenin S-400’lere ilgi duyduğunu söyledi.

Çin’in satın aldığı S-400’lerin teslimatına bir süre önce başlandığını anımsatan Manturov, “Çin’le yapılan sözleşme Nisan 2015’te imzalanmıştı ama detayları paylaşılmamıştı. Teslimat sözleşmede belirtilen takvime sadık kalınarak tamamlanacak.” diye konuştu.

“Türkiye, sağlam ve tavizsiz bir duruş sergiliyor”

Türkiye’nin S-400 alım sürecine ilişkin ABD tarafından yapılan baskıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Manturov, “Türkiye S-400’lerin alımı konusunda sağlam ve tavizsiz bir duruş sergiliyor.” dedi.

"S-400’lerin ilk teslimatı kısa bir süre içerisinde başlayacak"

S-400’lerin teslimatı konusunda gerekli tüm kararların alındığına işaret eden Manturov, “S-400’lerin Türkiye’ye ilk teslimatları kısa bir süre içerisinde başlayacak. Türkiye ve Rusya arasındaki askeri-teknik alanda iş birliği ve uygulanması olumlu yönde ilerliyor ve gerçekleşmeleri için çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada, “Amerika'dan hangi açıklama gelirse gelsin, biz S-400'ü aldık.” demişti.

Kaynak: AA