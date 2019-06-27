Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi gazetecilere yaptığı açıklamada, partisinin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili parti içinden veya dışından bir isim üzerinde nihai karara varılmadığını ve bütün seçeneklerin geçerli olduğunu belirtti.

Parti başkanının doğal cumhurbaşkanı adayı olduğunu aktaran Gannuşi, etrafında uzlaşı sağlanacak kişinin aday olması gerektiğini savundu.

Tunus'ta Nahda Hareketi Şura Meclisi Başkanı Abdulkerim el-Haruni geçtiğimiz hafta, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylarının partinin lideri Raşid el-Gannuşi olduğunu söylemişti.

Seçimler 10 Kasım'da

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, genel seçimlerin 6 Ekim'de, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ise 10 Kasım'da yapılacağını duyurmuştu.

Arap Baharı'nın ilk kıvılcımını yakan Tunus'ta 14 Ocak Devrimi sonrasında demokratik seçimler ilk kez 2011'de Kurucu Meclis için yapılmıştı. Ardından 2014'te parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ve son olarak da 2018'de belediye seçimleri gerçekleştirilmişti.

Kaynak: Arabi21