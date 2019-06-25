“IC (istihbarat topluluğu) içinde Kim Jong Un'un bölgeyi nükleerden arındırmaya hazır olmadığını düşünmeye devam ediyoruz”

Açıklama, ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı Genel Direktörü Korgeneral Robert Ashley'den geldi.

ABD merkezli haber kanalı Fox News'in sorularını yanıtlayan Ashley, Kuzey Kore'nin ABD'nin nükleer silahlar ve yaptırımlar arasındaki dengele taleplerini anlayamadığını düşündüklerini açıkladı.

Ashley'nin açıklamaları Trump ile Kim arasında mektuplaşmanın Beyaz Saray tarafından doğrulanmasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Trump'ın mektubu

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yazılı bir açıklamayla Başkan Donald Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a gönderildiği belirtilen mektubu doğruladmıştı.

Sözcü Sanders, açıklamasında, "Başkan Trump'tan Kim'e bir mektup gönderilmiştir ve iki lider arasındaki karşılıklı yazışmalar devam etmektedir" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Reuters