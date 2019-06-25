Bahreyn Çalıştayı'nı ve ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planını protesto etmek için Ramallah'taki Manara Meydanı'nda toplanan Filistinliler, "Refah için Barış" çalıştayını kınayan pankartlar açtı ve çalıştayı "boykot" çağrısı yaptı.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) Genel Sekreter Yardımcısı Kays Abdulkerim, "Bahreyn Çalıştayı, ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' planına ekonomik ve siyasi destek sağlama çabasından başka bir şey değil" dedi.

Abdulkerim, çalıştayın Filistin davasının tasfiyesini hedeflediğini belirtti.

Gazzeli kadınlardan Bahreyn'deki çalıştaya tepki

Gazze'de ise Filistinli Mülteci İşleri Dairesine bağlı İslami Kadın Hareketi tarafından, Manama çalıştayını ele almak üzere Gazze kentinde düzenlenen konferansa onlarca kadın katıldı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Merkezi Komite Üyesi İktimal Hamed, ABD'nin barış karşılığında toprak verilmesi fikrini sunduğunu, bunu da şüpheli bir anlaşmayı yapabilmek için ekonomik paketlere karşılık Arap ülkelerinin iş birliğiyle gerçekleştirdiğini ifade etti.

Bu çalıştayın, "hakların takası" için bir kapı araladığını aktaran Hamed, "Yüzyılın Anlaşması" planının hedefini, Arap coğrafyasının servetini yağmalamak ve İsrail'i bu servetin başına getirmek için bölgenin ABD'ye boyun eğmeye devam etmesini sağlamak şeklinde açıkladı.

Hamed, Yüzyılın Anlaşması planıyla mücadele için çalıştayın iptal edilmesi ve Arap ülkelerinin Yüzyılın Anlaşması'na aralanan bir kapı olması sebebiyle söz konusu çalıştaya katılmaması gerektiğini vurguladı.

"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Manama'da düzenlenecek "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah İçin Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için Barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır" denilmişti.

Kaynak: AA