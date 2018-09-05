Rusya'dan ABD'ye seçimlere müdahale suçlaması

Açıklama üst düzey bir Rus diplomat olan Andrey Nesterenko'dan geldi. Nesterenko, "ABD kesinlikle Rusya seçimlerine müdahale etmeye çalışıyor" dedi.

Suçlama, arama motoru Google'ın yasa dışı gösteriler için siyasi reklamlar satması nedeniyle seçim yasalarını çiğnediği iddiaları üzerine ortaya atıldı. Konuyla ilgili brifingin ardından açıklama yapan Nesterenko, ABD'deki yetkililere Google'ın faaliyeteriyle ilgili bilgi verileceğini duyurdu.

"ABD seçim mevzuatını ihlal etmeye ‘bir milimetre' uzakta"

Amerikan enformasyon kaynaklarının Rusya'daki seçim mevzuatını ihlal etmeye "bir milimetre" uzakta olduğunu söyleyen Nesterenko, Moskova'nın bu konuda Washington'a bilgi aktaracağını kaydetti.

Rus diplomat, Rusya'nın "Amerikalı ortaklarını, Amerikan enformasyon araçlarının faaliyetlerinin, Rusya'nın seçim mevzuatını ihlal etmeye çok yakın olduklarını söylenmesini mümkün kıldığı konusunda bilgilendireceğini" ifade ederek, "Onlar (ABD'nin enformasyon servisleri) ihlale bir milimetre uzakta" diye konuştu.

Daha önce Rusya Merkez Seçim Kurulu ve Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Google'a birer mektup göndererek, seçim günü eylemlere katılma çağrıları yaymanın getirdiği sorumluluğa işaret etmiş, bu tür eylemlerle Rus yasalarının ihlal edildiği konusunda uyarmıştı.

Rusya genelinde yerel seçimlerin 9 Eylül'de yapılması bekleniyor.

Kaynak: Sputnik International