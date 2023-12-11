Hafif Yağmurlu 7.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.12.2023 21:29

Rusya'dan ABD'nin BMGK'de Gazze'de ateşkes tasarısını veto etmesine tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de acil insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesinin, "kanın dökülmeye devam edeceği" anlamına geldiğini bildirdi.

Rusya'dan ABD'nin BMGK'de Gazze'de ateşkes tasarısını veto etmesine tepki

Bakanlık, Gazze Şeridi'ndeki duruma yönelik BMGK'de 8 Aralık'ta yapılan toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 17 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, ABD'nin, toplantıda Gazze'de acil insani ateşkes istenen karar tasarısını veto ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu, bir ülkenin kararıyla kanın korkunç şekilde dökülmeye ve yıkımların feci şekilde yaşanmaya devam edeceği anlamına geliyor" ifadesine yer verildi.

Gazze'de acil ateşkes çağrısı ABD vetosuna takıldı

ABD, BMGK'de 8 Aralık'ta Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını veto etmişti.

Birleşip Arap Emirlikleri ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 90'dan fazla ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, BMGK'de düzenlenen acil oturumda oylanmıştı.

Tasarıya İngiltere "çekimser" oy kullanırken, diğer 13 üye "evet" oyu vermişti.

ETİKETLER
Rusya ABD İsrail Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
Washington Post, İsrail'in Lübnan'da kullandığı beyaz fosforlu mühimmat kalıntılarına ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:35
BM: Beyaz fosfor gibi silahların kullanımından ciddi endişe duyuyoruz
21:28
Meteorolojiden Hatay için kuvvetli yağış uyarısı
21:45
Washington Post, İsrail'in Lübnan'da kullandığı beyaz fosforlu mühimmat kalıntılarına ulaştı
21:13
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail, Kemal Advan Hastanesini kuşattı
21:16
İzmir'de kayalıklardan düşen kişiyi AFAD ekipleri helikopterle kurtardı
21:07
Muğla açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürüyor
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürüyor
FOTO FOKUS
İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’na saldırdı: 23 kişi hayatını kaybetti
İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’na saldırdı: 23 kişi hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ