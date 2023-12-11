Hafif Yağmurlu 7.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.12.2023 21:04

ABD: İsrail'in beyaz fosfor kullandığı yönündeki haberlerden dolayı endişeliyiz

ABD yönetimi, İsrail’in Lübnan'da ABD yapımı beyaz fosforlu top mermisi kullandığı yönündeki haberlere ilişkin, "Haberleri gördük ve açıkçası bundan dolayı endişeliyiz. Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak için (İsrail tarafına) sorular soracağız" açıklamasında bulundu.

ABD: İsrail'in beyaz fosfor kullandığı yönündeki haberlerden dolayı endişeliyiz
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'la Philadelphia'ya giderken uçaktan basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Kirby, İsrail’in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği ve 9 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırıda kullandığı ABD yapımı beyaz fosforlu top mermileriyle ilgili soruya yanıt verdi.

Konuyla ilgili süreci takip ettiklerini aktaran Kirby, "Haberleri gördük ve açıkçası bundan dolayı endişeliyiz. Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak için (İsrail tarafına) sorular soracağız" şeklinde konuştu.

Kirby, başka ülke ordularına "aydınlatma" ve benzeri sınırlı amaçlarla beyaz fosforlu silahları temin ettiklerini hatırlatarak, İsrail ya da başka bir ülkenin beyaz fosforu sadece bu yasal çerçeve içinde kullanmasını beklediklerini belirtti.

İsrail'in beyaz fosfor kullanımı

Amerikan Washington Post gazetesi, İsrail’in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği ve 9 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırıda kullandığı ABD yapımı beyaz fosforlu top mermilerinin kalıntılarına ulaşmıştı.

Gazetenin haberine göre, bölgedeki Washington Post muhabiri, İsrail ordusunun 16 Ekim’de Dahayra beldesini hedef alan saldırılarında kullandığı 155 mm beyaz fosforlu top mermilerinin parçalarını bulmuştu.

Uluslararası Af Örgütü ile İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını duyurmuştu.

ETİKETLER
ABD İsrail Soykırım
Sıradaki Haber
AB'den İsrail'e yasadışı yerleşim tepkisi: Endişeliyiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:35
BM: Beyaz fosfor gibi silahların kullanımından ciddi endişe duyuyoruz
21:32
Rusya'dan ABD'nin BMGK'de Gazze'de ateşkes tasarısını veto etmesine tepki
21:28
Meteorolojiden Hatay için kuvvetli yağış uyarısı
21:45
Washington Post, İsrail'in Lübnan'da kullandığı beyaz fosforlu mühimmat kalıntılarına ulaştı
21:13
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail, Kemal Advan Hastanesini kuşattı
21:16
İzmir'de kayalıklardan düşen kişiyi AFAD ekipleri helikopterle kurtardı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürüyor
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürüyor
FOTO FOKUS
İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’na saldırdı: 23 kişi hayatını kaybetti
İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’na saldırdı: 23 kişi hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ