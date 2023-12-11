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Dünya
AA 11.12.2023 18:51

Filistin Esir İşleri Heyeti: İsrail serbest bırakılan esiri yargılayarak esir takasını ihlal ediyor

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, İsrail makamlarının, esir takası mutabakatını ihlal ettiğini, İsrail hapishanesinden yeni serbest bırakılan Filistinli Fedva Hamade'yi daha önce açılmış bir dava kapsamında yargıladığını açıkladı.

Filistin Esir İşleri Heyeti: İsrail serbest bırakılan esiri yargılayarak esir takasını ihlal ediyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Esir İşleri Heyeti'nin yaptığı açıklamaya göre, kasım ayında Hamas ile İsrail arasında 7 gün süren insani ara kapsamındaki esir takasıyla serbest bırakılan Filistinli Hamade hakkında bugün Hayfa Sulh Mahkemesi'nde gıyabi bir duruşma yapıldı.

Duruşmada, tutukluluk yıllarında hapishane polisi ve idaresi aleyhinde ihlaller yaptığı iddiasıyla Hamade'nin resmi bir takas mutabakatıyla serbest bırakıldığı dikkate alınmaksızın, bundan yargılanması gerektiği belirtildi.

Hakim, bugünkü duruşmada Hamade hakkında hükmünün açıklanması üzere avukatı nezaretinde bir sonraki duruşmaya çağrılması yönünde karar verdi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail hükümeti, Filistinli Hamade'yi yargılayarak son olarak gerçekleştirilen esir takası mutabakatının şartlarını ihlal ediyor" ifadesi kullanıldı.

Filistin Esir İşleri Heyeti, Hayfa Sulh Mahkemesi'nde olanların Hamade ve takasla serbest bırakılanlara karşı hukuki bir ikilem oluşturduğunu belirtti.

Bunun takas anlaşmasıyla serbest bırakılanların dosyalarının hala İsrail mahkemelerinde dolaştığı anlamına geldiğini kaydeden Heyet, bu durumun üzerinde durulması gerektiğini aktardı.

Doğu Kudüs'ün Sur Bahir beldesinden Filistinli Fedva Hamade (35), 2017 yılında gözaltına alınmış, hakkında 10 yıl hapis ve 30 bin şekel (yaklaşık 8 bin dolar) para cezası verilmişti.

Evli ve beş çocuk annesi Hamade, kasım ayında Hamas ile İsrail arasında 7 gün süren insani ara kapsamındaki esir takasıyla serbest bırakılmıştı.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

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