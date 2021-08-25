Rusya’nın Avrupa ve Asya sınırında yer alan bölge, sıcak hava dalgası nedeniyle "aşırı yangın tehlikesi" ile karşı karşıya kaldı.

Yekaterinburg ile Uralların Perm kenti arasındaki bir otoyolun her iki tarafını alevler sararken yolların kapalı kalmasına neden oldu.

Acil Durumlar Bakanlığı, Moskova'nın güneydoğusundaki Mordovya bölgesinde yangınların yoğunlaştığını ve itfaiyecilerin "ateş çemberinden" kaçmak zorunda kaldıklarını söyledi. Bölgede şu anda 50 aktif orman yangını var.

Portekiz'den büyük alan yandı

Moskova'nın doğusundaki Nizhny Novgorod bölgesinde, hükümet tarafından sağlanan dokuz uçak, komşu Mordovya'ya yayılan büyük bir orman yangınına 129 ton su püskürttü.

Acil Durumlar Bakanlığı, yetkililerin yangını söndürmek için bin 200 itfaiyeci görevlendirdiğini söyledi.

Ülkenin en büyük ve en soğuk bölgesi Yakutya'da yangınlar Portekiz'den daha büyük bir alanı yaktı.

Moskova'ya ekonomik destek çağrısı

Şiddetli etkilenen bölgelerdeki yetkililer, zararın üstesinden gelmek için Moskova'dan kaynak ve ekonomik destek çağrısında bulundu.

Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkenin ormanlarını korumak için yüz milyonlarca dolar yardım sözü vererek, ulusun Sibirya'yı saran "benzeri görülmemiş" orman yangınlarından ders alması gerektiğini söylemişti.

Sebebi küresel ısınma

Uzmanlar, son yıllarda Rusya'nın uçsuz bucaksız topraklarını kasıp kavuran devasa yangınları iklim değişikliği, ihmal ve yetersiz finanse edilen ormancılık yönetim hizmetlerine bağlıyor.

Yangınlar Rusya'da bu yıl 173 bin kilometrekareden daha fazla alanı küle çevirdi.