Çok Bulutlu 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.03.2024 12:25

Rusya'daki terör saldırısında onlarca hayatı kurtaran Müslüman gence cesaret ödülü

Rusya’nın başkenti Moskova’da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna yapılan terör saldırısı esnasında 100’den fazla insanı kurtaran 15 yaşındaki Müslüman genç İslam Halilov'a cesaret ödülü verildi.

Rusya'daki terör saldırısında onlarca hayatı kurtaran Müslüman gence cesaret ödülü
[Fotograf: AA]

Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova, düzenlenen törenle, terör saldırısı esnasında seyircilerin tahliyesine yardımcı olan 15 yaşındaki Müslüman genç İslam Halilov’u “Mağdurlara yardım etmede özveri, yiğitlik ve kişisel cesaret sertifikası” ile ödüllendirdi.

Tahliyelere yardımcı olan bir diğer genç 14 yaşındaki Artyom Donskov da aynı ödüle layık görüldü.

Halilov, Rusya Müslümanları “Hizmet Madalyası” ile de ödüllendirecek

Öte yandan Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin de kahraman genç Halilov’u cesareti ve insanları kurtarması nedeniyle Rusya Müslümanları “Hizmet Madalyası” ile ödüllendireceğini duyurdu.

Madalyanın Moskova Merkez Camisi'nde 29 Mart’ta cuma namazında verileceği açıklandı.

Moskova'da terör saldırısı
Moskova'da terör saldırısı

Crocus City Hall’de yarı zamanlı olarak vestiyerde çalışan Müslüman genç Halilov, teröristler 22 Mart akşamı konser salonuna silahlı saldırı düzenlerken 100’den fazla kişiyi doğru tahliye koridoruna yönlendirerek kontrolü eline almış, insanların binadan çıkmalarını ve güvenli bir yere ulaşmasını sağlamıştı.

Halilov’un tahliyeyi gerçekleştirdiği anlara ilişkin cep telefonu ile çektiği video görüntüleri sosyal medyada yer almıştı.

Moskova’da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı

Rusya'nın başkenti Moskova’da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Rusya'da konser salonuna silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Rusya'da konser salonuna silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 139 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş, 100'den fazla yaralı olduğu açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.

ETİKETLER
Rusya Moskova Terör Saldırısı
Sıradaki Haber
ABD'de yıkılan köprüden nehre düşenlerin 6'sının öldüğü tahmin ediliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:38
Ege Denizi için fırtına uyarısı
13:36
Bakan Kacır: TEKNOFEST kuşağı kendini ispat etti
13:33
Yargıtay Başkanı, seçimin yedinci turunda da seçilemedi
13:35
Finlandiya istihbaratından 'yüksek Rus casusluğu riski' uyarısı
13:32
Bakan Göktaş'tan otizmli bireylere yönelik yeni model açıklaması
13:30
Muşlu aileler DEM Parti önünde eylemini sürdürdü
Gurbetçiler, 4 yıldır ramazanda mahalle halkına iftarlık dağıtıyor
Gurbetçiler, 4 yıldır ramazanda mahalle halkına iftarlık dağıtıyor
FOTO FOKUS
AK Parti Milletvekili Keleş küçük çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı
AK Parti Milletvekili Keleş küçük çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ