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Dünya
AA 27.03.2024 11:23

Çin, atmosfer ve uzay çevresi gözlem uydularını fırlattı

Çin, atmosfer ve uzay çevresi gözlemlerinde kullanılan "Yünhay-2" uydularının üçüncü grubunu uzaya gönderdi.

Çin, atmosfer ve uzay çevresi gözlem uydularını fırlattı
[Fotograf: AA]

Xinhua ajansının haberine göre, "Yünhay-2 03" uyduları, "Long March 6" roketiyle ülkenin kuzeyindeki Şanşi eyaletinde bulunan Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Fırlatışın ardından planlanan yörünge konumlarına yerleştiği bildirilen uyduların, atmosfer ve deniz çevresi gözlemleri ile uzay çevresinin tetkikinde kullanılacağı belirtildi.

Fırlatış, "Long March" roketleriyle icra edilen 514'üncü başarılı taşıma görevi oldu.

Şanghay Uzay Uçuşu Teknolojisi Akademisi (SAST) tarafından geliştirilen uyduların, bilimsel araştırma ve afet önleme amaçlı olduğu belirtilse de bazı Batılı uzmanlar, uyduların askeri amaçlı meteoroloji tahminlerinde kullanılmak üzere geliştirildiğini ileri sürüyor.

"Yünhay-2" uydularının ilk grubu 2018'de, ikinci grubu ise 21 Mart'ta uzaya fırlatılmıştı.

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