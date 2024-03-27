ABD'nin Gazze kıyısında inşa edeceği iskele "işgal limanı" olarak adlandırılıyor

ABD Başkanı Joe Biden 7 Mart'ta ordusunu, Gazze'ye yardımların girişi için sahile geçici liman inşa etmek üzere görevlendirdiğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı da (Pentagon) ABD'nin Gazze sahiline insani yardımları ulaştırmak amacıyla kurmayı planladığı geçici limanın inşasının 60 günü bulabileceğini ve sonrasında Gazze'ye günlük 2 milyon öğün yardım sağlanacağını açıkladı.

Filistin Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed Iştiyye de dün haftalık Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Gazze kıyısında inşa edilmekte olan limanın, şehit naaşlarıyla dolu, yıkılmış bina kalıntılarından yapılıyor olması mantıklı mı? Bu, ölüm kokan bir iskeleden ibarettir." ifadesini kullandı.

Filistinlilerin İsrail'in yaklaşık 6 aydır devam eden saldırıları sonucu bombalanan evlerin enkazının kaldırılması, hayatını kaybedenlerin ve yaralıların çıkarılması için talep ettikleri ekipman çağrıları sonuçsuz kaldı.

Ancak son haftalarda ABD desteğiyle İsrail tarafından Gazze sınırına giren çok sayıda buldozer ve kamyon, İsrail'in Gazze'de yıktığı evlerden çıkan binlerce ton molozu, içindeki ceset parçalarıyla beraber yeni deniz iskelesinin inşasında kullanılmak üzere insani felaketin yaşandığı bölgenin sahiline taşıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, geçen hafta Filistin topraklarındaki duruma ilişkin hazırladığı raporda, "İsrail'in Gazze saldırılarının ardından binlerce insanın kayıp olduğunu ve bu kayıpların çoğunun hala yıkılan evlerin enkazı altında olduğunu" ifade etti.

Gazze kentinden, sahil boyunca uzanan Reşid Caddesi üzerinden güneye göç etmek zorunda kalan Filistinli görgü tanıkları, İsrail'in kentin çeşitli noktalarında bombaladığı evlerin molozlarını yeni liman bölgesine taşıyan onlarca kamyon gördüklerini ifade etti.

Tanıklar, enkaz yığınlarında hala bölgedeki imkansızlıklar nedeniyle çıkarılamayan naaşlar olduğunu ve yeni limanın inşası için taşınan molozlara, İsrail katliamlarında öldürülen yakınlarının kan ve ceset parçalarının karıştığını söyledi.

ABD desteğiyle inşa edilen iskeleye "işgal limanı" benzetmesi

Filistinliler, Washington ve Tel Aviv'in, Gazze'ye yardımların girişi için inşa edildiğini söylediği geçici iskeleyi "işgal limanı" olarak tanımlıyor.

Filistinli mühendis Fethi Riyad, iskelenin inşası için yüz binlerce ton moloz gerektiğini belirterek, "Bu da yeni limana en yakın noktada olan Gazze kentinin tamamından molozların toplanması anlamına geliyor." dedi.

Riyad, tonlarca molozun taşınması için çok sayıda kamyon ve buldozere ihtiyaç olduğunu da vurgulayarak onlarca büyük aracın son birkaç hafta içinde Gazze'ye girdiğini ve yeni limanın inşası için yüklü miktarda molozları taşımaya başladığını aktardı.

İsrail'in gizli bir çıkarı var

Filistinli siyasi analist Usame Abdulhadi ise "ABD ve İsrail, Gazze sahilinde yeni liman inşası konusunda insaniliği bahane ediyor ama gerçekte insanlıktan uzaklar." ifadelerini kullandı.

Abdulhadi, İsrail’in Gazze'yi abluka altına aldığını, sınır kapılarını kapattığını, insani yardım girişini engellediğini ifade ederek, "İsrail’in, gizli bir çıkar elde etmedikçe bu adımı atması mantıksız. Görünen o ki bu durum aslında Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden göçünü teşvik etmekle bağlantılı.” dedi.

ABD ve İsrail'in, limanı koruma, insani yardımın ulaşmasını kolaylaştırma ve Hamas'ın burayı kontrol etmesini engelleme bahanesiyle Gazze kıyılarının bir kısmını kontrol etmeyi hedeflediğine dikkati çeken Abdulhadi, bu limanın Filistinliler üzerindeki ablukayı sıkılaştırmanın bir aracı olduğu, ABD'nin limanın çalışma mekanizmasında Hamas ve kurumlarının, hatta yerel Filistin kurumlarının varlığına bile izin vermeyeceğini, bu nedenle limanın İsrail’in isteğine göre çalışacağını belirtti.

Abdulhadi, "Bu bir işgal limanıdır ve ABD ordusunun Gazze sınırlarına girmesine olanak sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.