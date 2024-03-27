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Dünya
AA 27.03.2024 09:59

Brent petrolün varil fiyatı 84,86 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.52 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,90 düşüşle 84,86 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,93 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varil fiyatı 84,86 dolar
[Fotograf: Reuters]

Petrol fiyatlarındaki düşüşte dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış öngörüsünün ülkede talebin zayıf seyrettiği algısını güçlendirmesi etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 9 milyon 337 bin varil artacağını öngördü. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 519 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında güçlenmesi de petrolü alıcılar için daha pahalı hale getirerek fiyatlardaki düşüşü destekliyor. ABD dolar endeksi şu sıralarda yüzde 0,14 artışla 104,38 seviyesinde bulunuyor.

Ayrıca, mart boyunca yüksek seyreden petrol fiyatlarından faydalanmak isteyen yatırımcıların kar amaçlı satışlara yönelmesi, fiyatları baskılayan bir diğer unsur olarak görülüyor.

Öte yandan, jeopolitik risklerin tedarik kesintilerine sebep olacağı düşüncesi arz endişelerini artırarak fiyatların düşüşünü sınırlıyor.

İsrail'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze Şeridi'nde kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanmasını talep eden kararını dikkate almaması da savaşın bir süre daha devam edeceği beklentilerini yükselterek fiyatların hızlı düşüşüne engel oluyor.

Rusya’da gerçekleştirilen terör saldırıları sebebiyle ülkenin üretim kesintisine gitme kararı da petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtlayıcı etkide bulunmayı sürdürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,96 ile 85,04 dolar aralığının direnç, 84,78 ile 84,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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