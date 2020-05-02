Rusya'da son 24 saatte 9 bin 623 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Ülke genelinde toplam vaka sayısı 124 bin 54'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 57 artarak, bin 222'ye ulaştı.

Dünya genelinde toplam koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 344 bin 402 oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 238 bin 787.