Rus yetkililerce yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkedeki COVID-19 vakalarında 10 bin 581 kişilik artış yaşandı.

Toplam vaka sayısının 145 bin 268'e ulaştığı ülkede, 76 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı bin 356'ya çıktı.

İyileşen kişi sayısı ise bin 456 artarak 18 bin 95'i buldu.

Ülkede 210 bin kişi müşahede altında tutuluyor.

Moskova'da vaka sayısı 74 bini aştı

Salgının etkisini en çok hissettirdiği başkent Moskova'da vaka sayısının 5 bin 795 artarak 74 bin 401'e çıktığı ifade edilen açıklamada, şehirdeki vaka sayısında günlük artış oranının yüzde 8,4 olduğu belirtildi.

Rus ordusunda ve askeri okullarda vaka sayısı 3 binin üzerinde

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, orduda virüs tespit edilenlerin sayısı 77 artarak bin 254'e çıktı.

Ordudaki 332 sivil çalışanın yanı sıra Bakanlığa bağlı okullarda bin 437 kişide virüs görüldü, toplam 187 hasta ise sağlığına kavuştu.

Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan ülke, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.

Salgınla mücadele kapsamında 9 Mayıs Zafer Bayramı tören ve etkinliklerinin ertelendiği Rusya'da, çalışanlar için 30 Mart’ta başlayan idari izinlerin 11 Mayıs’a kadar devam edeceği belirtilmişti.