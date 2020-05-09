Rusya'da son 24 saatte 10 bin 817 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Ülke genelinde toplam vaka sayısı 198 bin 676'a ulaştı.

104 kişinin daha hayatını kaybetmesinin ardından, ölü sayısı bin 827'ye yükseldi.

Rusya'daki koronavirüs vakaları bu hafta Fransa ve Almanya'daki vaka sayısını geçti. Rusya dünya genelinde en yüksek vaka görülen 5'inci ülke oldu.

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 4 milyon 273'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 1 milyon 317 bin 852 ile ABD oldu.