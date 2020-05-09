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Brezilya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Brezilya’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bini geçti. Ülkede vaka sayısı ise 146 bin 894’e çıktı.
ABD’nin merkez üssü haline gelmesinden sonra koronavirüsün Amerika kıtasında yayılmasının hızlandığı ve ölüm oranlarının arttığı görüldü.
Brezilya’da koronavirüs nedeniyle yaşamını kaybedenlerin sayısı 10 bin 17’ye, toplam vaka sayısı ise 146 bin 894’e ulaştı.
Etiketler: Brezilya koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 9 Mayıs 2020 Cumartesi 10:19
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