ABD’nin merkez üssü haline gelmesinden sonra koronavirüsün Amerika kıtasında yayılmasının hızlandığı ve ölüm oranlarının arttığı görüldü.

Brezilya’da koronavirüs nedeniyle yaşamını kaybedenlerin sayısı 10 bin 17’ye, toplam vaka sayısı ise 146 bin 894’e ulaştı.