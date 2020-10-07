Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 11 bin 115 kişide virüs görüldü ve şimdiye kadar COVID-19 vaka sayısı 1 milyon 248 bin 619'a çıktı. Ülkede son 24 saatte hayatını kaybeden sayısı 202 artarak 21 bin 865'e, iyileşen sayısı 6 bin 699 artışla 995 bin 275'e ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı 4 gündür yüzde 0,9 olarak görülürken yeni vakaların yüzde 27,2’sinde salgın belirtileri bulunmadı.

Toplam test sayısı 48 milyon 700 bini aştı

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 3 bin 229 artarak 314 bin 788'e, ölenlerin sayısı ise 41 artışla 5 bin 442'ye yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 371 bin COVID-19 testinin yapılmasıyla toplam test sayısının 48 milyon 700 bini geçtiğini duyurdu.

Ülkede ilk COVID-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.