Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Putin ile görüştü
[Fotoğraf: AA ]
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede Dağlık Karabağ sorunu ele alındı, Putin, bölgedeki çatışmaların durması çağrısında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: vladimir putin son dakika İlham AliyevSon Güncelleme: 7 Ekim 2020 Çarşamba 11:32
Sıradaki Haber
Etiyopya federal hükümeti, Tigray yönetimiyle tüm bağları kopardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz