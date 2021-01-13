Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 14:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'da uzaktan çalışanların sayısı 6 milyona yükseldi
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Çalışma, Sosyal Politika ve Gazi İşleri Komitesi Üyesi Andrey İsayev, COVID-19 sebebiyle ülkede uzaktan çalışmaya geçen kişi sayısının, 2020'de 60 binden 6 milyona yükseldiğini açıkladı.
Andrey İsayev, Rusya'nın İjevsk şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs sebebiyle çalışma mevzuatında önemli değişiklikler yaptıklarını söyledi.
Söz konusu değişikliklerin özellikle uzaktan çalışma modeliyle ilgili olduğunu belirten İsayev, "Rusya'da uzaktan çalışmaya geçen kişi sayısı 2020'de 60 bin kişiden 6 milyon kişiye yükseldi" dedi.
Çoğu kişinin uzaktan çalışma modeline kolaylıkla uyum sağladığına işaret eden İsayev, "Ancak bu durumda patronun, çalışanını günün herhangi bir saatinde rahatsız edebileceğine yönelik bir algı ortaya çıktı. Bunu düzenlemek için gerekli çalışmalara başlandığını" söyledi.
Rusya'da bugüne kadar koronavirüs sebebiyle yaklaşık 63 bin kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: Koronavirüs Rusya
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