Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 14:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da 97 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: AA]
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56 bin 457'ye yükseldi.
Ülkede 6 bin 317 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 305 bin 339'a çıktı.
COVID-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 469'u yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor.
Sağlığına kavuşanların sayısı ise 1 milyon 94 bin 388.
Etiketler: İran Koronavirüs
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