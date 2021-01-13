Ülkede 6 bin 317 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 305 bin 339'a çıktı.

COVID-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 469'u yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor.

Sağlığına kavuşanların sayısı ise 1 milyon 94 bin 388.