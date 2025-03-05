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Dünya
AA 05.03.2025 15:37

Rusya'da, Ukrayna safında çatışan İngiliz paralı savaşçıya 19 yıl hapis cezası verildi

Rus mahkemesi, Kursk bölgesinde Ukrayna ordusu safında çatışan İngiliz paralı savaşçıyı 19 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Rusya'da, Ukrayna safında çatışan İngiliz paralı savaşçıya 19 yıl hapis cezası verildi

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, 2. Batı Bölgesi Askeri Mahkemesi'nde 3-5 Mart tarihlerinde Kursk bölgesinde esir alınan İngiliz paralı savaşçı James Scott Rhys Anderson hakkında açılan dava görüldü.

İngiltere vatandaşı 22 yaşındaki Anderson'un Ukrayna ordusu safında Kursk'ta çatıştığı ve suç işlediği belirtilen açıklamada, "Anderson, duruşmada kendisine yöneltilen suçu kabul etti. Mahkeme, Anderson'a 19 yıl hapis cezası verdi." denildi.

Ukraynalı askerlerin, 6 Ağustos 2024'te Rus toprağı Kursk bölgesine girmesinin ardından iki ülke orduları arasında başlayan çatışmalar sürüyor. Kursk'ta çatışan Ukraynalı askerlerin arasında yabancı paralı savaşçıların da yer aldığı belirtiliyor.

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