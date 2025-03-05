Açık 15.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.03.2025 15:16

Güney Kore İstihbaratı: Kuzey Koreli askerler Rusya'da İHA eğitimi alıyor

Güney Kore istihbaratı, Ukrayna'ya karşı Rus saflarında savaşmaları için cephe hattına gönderilen Kuzey Koreli askerlerin, insansız hava araçları (İHA) operasyonları ve taktikleri konusunda eğitim aldıklarına dair işaretler olduğunu savundu.

Güney Kore İstihbaratı: Kuzey Koreli askerler Rusya'da İHA eğitimi alıyor

Ulusal İstihbarat Servisinin (NIS) güncel değerlendirmesinde, Moskova'nın, cephe hattına asker göndermesi karşılığında Pyongyang'a İHA teknolojisi sağlamış olabileceği öne sürüldü.

NIS açıklamasında, "Rusya'ya gönderilen Kuzey Koreli askerlerin İHA operasyonları ve taktikleri konusunda eğitim aldıklarına dair bazı emareler mevcut. İki taraf arasındaki olası İHA işbirliğini yakından takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yaklaşık 3 bin 500 Kuzey Koreli askerin Rusya'ya gönderildiği iddiası

İktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) Milletvekili Yu Yong-weon, yakın zamanda Kiev'e yaptığı ziyarette Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Kirill Budanov tarafından kendisine iletilen istihbarata dayanarak basına açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kore'nin, Rusya'da bulunan 5 askeri üste yaklaşık 3 bin 500 askerini eğitim için gönderdiğini ileri süren Yu, Pyongyang'ın, yakında Moskova'ya destek amacıyla "üçüncü bir asker sevkiyatı daha yapabileceğini" de öne sürdü.

Güney Kore basınında ocak ayında çıkan haberlerde, Kuzey Kore'nin Rusya saflarında savaşmaları için Kursk'a 1000 ile 3 bin arasında asker sevk ettiği iddia edilmişti. Kuzey Kore'nin, 2024'te Rusya'nın batı cephesindeki Kursk bölgesine yaklaşık 11 bin asker konuşlandırdığı ileri sürülüyor.

NIS, Ukrayna'ya karşı Rus saflarında savaşmaları için cephe hattına gönderilen Kuzey Koreli askerlerden 300'ünün öldüğü, yaklaşık 2 bin 700'ünün yaralandığına dair bir istihbarat raporu paylaşmıştı.

ETİKETLER
Güney Kore İnsansız Hava Aracı (İHA) Kuzey Kore Rusya
Sıradaki Haber
Japonya'dan ABD'nin savunma harcaması açıklamasına tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:58
Dışişleri Bakanı Fidan Irak Türkmen Cephesi Başkanı'nı kabul etti
15:55
"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri sürüyor
15:38
Rusya'da, Ukrayna safında çatışan İngiliz paralı savaşçıya 19 yıl hapis cezası verildi
15:35
Hawaii'de Kilauea Yanardağı yine lav püskürttü
15:34
Azerbaycan'da bazı uluslararası kuruluşların temsilcilikleri kapanacak
16:15
Bakan Bayraktar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Rize'de beyaza bürünen Ayder Yaylası dronla görüntülendi
Rize'de beyaza bürünen Ayder Yaylası dronla görüntülendi
FOTO FOKUS
Hawaii adasındaki Kilauea Yanardağı'nda patlama
Hawaii adasındaki Kilauea Yanardağı'nda patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ