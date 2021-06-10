Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 22:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya'da turizm sektörü Türkiye ile uçuşların başlamasını istedi
Rusya'dan Türkiye'ye uçuşların açılmasına dair yeni bir çağrı geldi. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rus hükümetine yaptığı çağrıda Türkiye'ye turizm kısıtlamalarının tamamen kaldırılmasını ve uçuşların başlatılmasını istedi.
15 Nisan'da tek taraflı aldığı kararla Türkiye'ye uçuş kısıtlaması getiren Rusya'da turizm sektörü zor zamanlar yaşıyor.
Sektörün şemsiye kuruluşu ATOR, Türkiye'de vaka sayılarının düştüğünü söyleyerek Moskova'dan uçuş yasağını kaldırmasını talep etti.
Açıklamada, yaklaşık 1,3 milyon Rus vatandaşının bu süreçte mağdur edildiği vurgulandı.
Rusya'nın Haziran ayı itibariyle uçuşları açtığı çoğu ülkedeki salgın rakamlarının Türkiye'den daha yüksek olduğu vurgulandı.
Türkiye'nin, Rusya Koronavirüs Salgınını Kontrol ve Önleme Merkezi'nin getirdiği seyahat kriterlerini karşıladığı belirtildi.
Etiketler: Rusya Türkiye- Rusya İlişkileri Turizm Hava Yolu
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