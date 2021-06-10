15 Nisan'da tek taraflı aldığı kararla Türkiye'ye uçuş kısıtlaması getiren Rusya'da turizm sektörü zor zamanlar yaşıyor.

Sektörün şemsiye kuruluşu ATOR, Türkiye'de vaka sayılarının düştüğünü söyleyerek Moskova'dan uçuş yasağını kaldırmasını talep etti.

Açıklamada, yaklaşık 1,3 milyon Rus vatandaşının bu süreçte mağdur edildiği vurgulandı.

Rusya'nın Haziran ayı itibariyle uçuşları açtığı çoğu ülkedeki salgın rakamlarının Türkiye'den daha yüksek olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin, Rusya Koronavirüs Salgınını Kontrol ve Önleme Merkezi'nin getirdiği seyahat kriterlerini karşıladığı belirtildi.